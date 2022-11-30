Rusya’nın yarım asırlık nükleer güç santrali Leningrad, ülkenin en büyük ikinci kenti Saint-Petersburg’un elektrik ihtiyacının yarısını bu santral karşılıyor.

Dev tesiste, enerji üretimi adım adım gerçekleşiyor. Uranyumdan elde edilen enerji, türbinleri hareket ettiriyor. Onlarca uçak gücünde çalışan pervanelere rağmen, bir sarsıntı olmuyor.

Santralde güvenlik tedbirleri ise üst seviyede tutuluyor.

Leningrad NGS Kıdemli Mühendis Yardımcısı Sergei Chigarev Aleksandrovich, "6 büyüklüğünde depreme kadar bir sorun olmuyor. Depremin büyüklüğü 6’nın üzerine çıktığında reaktör otomatik olarak kendini devre dışı bırakıyor. kaza durumunda maksimum 4 saniye içinde kaza koruma çubukları dediğimiz çubuklar reaktörün içine iniyor ve reaktör anında işlevini durdurmuş oluyor" açıklamasını yaptı.

Nükleer santralde 3 aşamalı güvenlik

Bütün bu güvenlik aşamaları Akkuyu NGS’de de uygulanacak. Leningrad NGS’nin Türkiye için bir diğer önemi ise teknoloji ve bilgi aktarımı.

Leningrad NGS Genel Müdür Vekili Pavel Lavrentyev ise, "2018 yılından beri üç yüzden fazla Akkuyu Nükleer Santral çalışanı burada eğitimden geçmiş durumda ve işletmeye alınma süreci devam ettiği sürece Akkuyu Nükleer Güç Santrali personeli burada eğitim almaya devam edecek" açıklamasını yaptı.

Şehirde anlık olarak radyasyon ölçümü de yapılıyor. Bugüne kadar yapılan ölçümlerde oran hep normal aralıklarda çıktı.

Haber: Süleyman Yaşar