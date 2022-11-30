Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğe eklenen geçici maddeye göre, 2021-2022 başvuru dönemindeki yatırım projelerinin son tamamlanma tarihi 30 Haziran 2023 olarak belirlendi.

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile de 2021-2022 başvuru dönemindeki yatırım projelerinin son tamamlanma tarihi 30 Haziran 2023 olarak düzenlendi.