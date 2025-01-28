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Ekonomi
AA 28.01.2025 13:57

TROY logolu kart sayısı 50 milyona ulaştı

Türkiye'nin Ödeme Yöntemi (TROY) logosuna sahip kart sayısı 2024 sonu itibarıyla önceki yıla göre yüzde 100 artarak 50 milyona ulaştı.

TROY logolu kart sayısı 50 milyona ulaştı

Bankalararası Kart Merkezi (BKM), TROY logolu kartlara ilişkin 2024 verilerini paylaştı.

Buna göre, TROY logolu kartlarla 2024'te gerçekleştirilen işlemlerin tutarı bir önceki yıla kıyasla 6 katına çıkarak 2,1 trilyon lirayı geçti. TROY'un pazar payı 8 puanlık artışla yüzde 18,3 oldu.

Geçen sene TROY logolu kart sayısı ise 2023'e göre yüzde 100 artarak 50 milyona ulaştı.

"2025'te TROY'un pazar payının yüzde 30'a ulaşmasını hedefliyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen BKM Genel Müdürü Ozan Deniz, kartlı ödemeler sektörü için oldukça stratejik bir konumda yer alan TROY'un bu ivmesini gelecek yıllarda da sürdürmek için çalışmalara tüm hızıyla devam ettiklerini bildirdi.

TROY'un güçlenerek büyümesinin kendileri için en önemli gündem maddesi olduğunu vurgulayan Deniz, TROY logolu kartların Türkiye'de tüm ticaret noktalarında ve e-ticaret platformlarında yaygın kullanımını sağladıklarını anlattı.

Deniz, şehir içi ulaşımda TROY'un kullanımının artırılması için yaptıkları çalışmalardan bahsederek, şu ifadeleri kullandı:

"Akıllı telefonlar aracılığıyla temassız ödeme yapılabilmesi, giyilebilir temassız ödeme teknolojileri gibi yenilikler de TROY'un büyümesine katkı sağlayacaktır. Öte yandan TROY'un uluslararası alanda geçerliliğini geliştirmeye yönelik işbirliklerini de artırıyor ve buna yönelik önemli yeni gelişmeleri de yakın zamanda paylaşmayı planlıyoruz. 2025'te en temel hedefimiz ise her kullanıcıda en az bir TROY kart bulunmasını ve kullanımda önceliğin TROY olmasını sağlamaktır. Bu sayede 2025'te TROY'un pazar payının yüzde 30'a ulaşmasını hedefliyoruz. Bu noktada TROY'un en büyük gücü yine ülkemizin markasını sahiplenerek ve severek kullanan vatandaşlarımızın teveccühü olacaktır. Bu gücün yanı sıra sektör paydaşlarımızla el birliği ve güçlü kamu desteğiyle TROY'un, gelişimini sürdürerek yakın gelecekte lider konuma geleceğine gönülden inanıyoruz."

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