Duman 7.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 28.01.2025 11:53

Madenlerde elektriğin yüzde 17'si güneşten karşılandı

Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) üretimi tamamlanmış maden sahalarına kurduğu güneş enerjisi santralleriyle (GES) buralardaki üretim faaliyetleri ve kamu binalarında ihtiyaç duyulan yıllık enerji tüketiminin yüzde 17'sini karşıladı.

Madenlerde elektriğin yüzde 17'si güneşten karşılandı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının ilan ettiği Milli Enerji ve Maden Politikası kapsamında yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının yaygınlaştırılması ve bu kaynakların elektrik enerjisi üretimindeki payının artırılması hedefi doğrultusunda GES inşasına ağırlık veren TKİ, yeşil dönüşüm için çalışmalarını artırıyor.

TKİ, çevreyle uyumlu ve sürdürülebilir madencilik anlayışı çerçevesinde faaliyet göstermeye devam ederken küresel ısınmanın etkilerini azaltmak, karbon ayak izini düşürmek ve sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek amacıyla yenilenebilir enerji alanında da önemli yatırımlar yapıyor.

5 milyon ton karbondioksit salımının önüne geçildi

TKİ Genel Müdürü Abdullah Çiftçi, TKİ'nin kurduğu GES'lerle 2024 sonu itibarıyla 9 milyon kilovatsaat elektrik üreterek kamu binalarının ve maden sahalarında yürütülen üretim faaliyetlerinde ihtiyaç duyulan enerjinin yıllık bazda yüzde 17'sini karşıladığını ve yaklaşık 5 milyon ton karbondioksit salımının önüne geçildiğini söyledi.

"Kapasiteyi 2,5 katına çıkarmayı hedefliyoruz"

Söz konusu GES'leri yerli sermayeyle inşa ederek devlet kaynaklarının daha verimli kullanılması ve dövizle satın alınan enerji kaynaklarına duyulan ihtiyacın azalmasını sağladıklarını belirten Çiftçi, "TKİ olarak üretimi tamamlanmış maden sahalarına GES kurarak şu anda 6 megavatın üzerinde kurulu güce ulaştık. 2026'ya kadar bu kapasiteyi 2,5 katına çıkarmayı hedefliyoruz." dedi.

Çiftçi, TKİ'nin Ankara Genel Müdürlüğü yerleşkesinde 100 kilovatsaat çatı GES ve 120 kilovatsaat DC kapasiteli 3 elektrikli araç şarj istasyonu bulunduğunu ifade ederek, "Manisa'nın Soma ilçesinde 2021'de bir megavatsaat kapasiteli ilk GES'imizi kurduk. Bu bölgede kurulumunu büyük ölçüde tamamlamış olduğumuz 4 megavatsaat kapasiteli bir GES daha yakın zamanda üretime geçecek. Çanakkale'nin Çan ilçesinde geçen yıl 5 megavatsaatlik bir santral devreye almıştık. Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde de 2026'da 5 megavatsaat kapasiteli yeni bir santral devreye almak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." diye konuştu.

Çevreye duyarlı, insan odaklı sürdürülebilir madencilik anlayışıyla temiz kömür teknolojileri alanında da çeşitli AR-GE projeleri yürüttüklerini dile getiren Çiftçi, GES'lerle enerji maliyetlerini düşürürken temiz enerji üretimini de artırmaya gayret ettiklerinin altını çizdi.

Çiftçi, Dubai'de Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28'inci Taraflar Konferansı (COP28) kapsamında düzenlenen Dünya İklim Eylemi Zirvesi'nde Türkiye'nin açıkladığı "2053 net sıfır emisyon" hedefi doğrultusunda çalışmalarına devam edeceklerini sözlerine ekledi.

ETİKETLER
Maden TKİ Güneş Enerjisi
Sıradaki Haber
Bakan Şimşek: Enflasyon beklentileri dezenflasyonun hızı için kritiktir
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:20
Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 15 terörist etkisiz hale getirildi
12:16
Yerli yatırımcıların pay senedi varlıkları 3,6 trilyon lirayı aştı
12:15
El yazısı pratiğinin azalması dil ve hafıza becerilerini olumsuz etkiliyor
12:05
Devlet Bahçeli: 78 vatandaşımızın vebalini taşıyanlar hesabını tek tek versinler
12:02
Sürekli cilt altı glikoz izlem cihazlarından 2 bin 650 kişi yararlandı
11:51
Bakan Şimşek: Enflasyon beklentileri dezenflasyonun hızı için kritiktir
Başkent Ankara'da sis etkili oldu
Başkent Ankara'da sis etkili oldu
FOTO FOKUS
MİT'ten yeni kariyer videosu
MİT'ten yeni kariyer videosu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ