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Ekonomi
AA 28.01.2025 11:51

Bakan Şimşek: Enflasyon beklentileri dezenflasyonun hızı için kritiktir

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon beklentilerinin dezenflasyonun hızı için kritik olduğunu bildirerek, "Beklentilerin önümüzdeki dönemde enflasyondaki düşüşü daha fazla destekleyeceğini öngörüyoruz" ifadesini kullandı.

Bakan Şimşek: Enflasyon beklentileri dezenflasyonun hızı için kritiktir

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından Merkez Bankasının yayımladığı ocak ayına ilişkin Sektörel Enflasyon Beklentileri'ne ilişkin değerlendirmede bulundu.

Enflasyon beklentilerindeki iyileşmenin devam ettiğine işaret eden Şimşek, "Ocakta piyasanın 12 ay sonrası için yıllık enflasyon beklentisi yüzde 25,4 seviyesinde. Mayıs 2024'e göre 12 ay sonrası beklenti, hane halkında 17 puan ve reel sektörde 12 puan iyileşti" ifadelerine yer verdi.

Şimşek, beklentilerin, halen enflasyon görünümüne göre yüksek olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Enflasyon beklentileri dezenflasyonun hızı için kritiktir, beklentilerin önümüzdeki dönemde enflasyondaki düşüşü daha fazla destekleyeceğini öngörüyoruz. Kararlılıkla uyguladığımız programla enflasyonu kalıcı olarak düşürerek vatandaşlarımızın alım gücünü artıracağız."

 

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Mehmet Şimşek Enflasyon Sosyal Medya Merkez Bankası
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