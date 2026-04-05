Az Bulutlu 6.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 05.04.2026 11:35

Trakya ihracatı 200 milyon dolara yaklaştı

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'dan mart ayında 199 milyon 775 bin 100 dolarlık dış satım yapıldı. Bölgede en fazla ihracat Tekirdağ’dan gerçekleştirilirken Almanya en büyük pazar oldu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, geçen ay bölgede en çok ihracat 176 milyon 900 bin 250 dolar ile Tekirdağ'dan gerçekleştirildi.

Bölgede 11 milyon 843 bin 660 dolarla Kırklareli ikinci sırada, 11 milyon 31 bin 190 dolarlık ihracatla Edirne üçüncü sırada yer aldı.

Sektörel bazda Tekirdağ'dan en çok demir ve demir dışı metaller sektöründe 58 milyon 25 bin 500 dolarlık dış satım yapıldı.

Hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektöründe ise Kırklareli'nden 6 milyon 67 bin 520 dolar, Edirne'den 3 milyon 27 bin 740 dolarlık ürün ihraç edildi.

Tekirdağ'dan geçen ay en fazla ihracat Almanya'ya, Kırklareli'nden Gana'ya, Edirne'den de Bulgaristan'a yapıldı.

ETİKETLER
İhracat Edirne Kırklareli Tekirdağ
Sıradaki Haber
Emtia piyasası "savaş ve siyaset" kıskacında
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
FOTO FOKUS
Burhanettin Duran: Türkiye, barış umutlarını taze tutmaya her daim devam edecek
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ