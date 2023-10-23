Trafikteki araç sayısı 28 milyonu geçti

Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı.

Eylül ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 47,7'sini motosiklet, yüzde 37,1'ini otomobil, yüzde 8,8'ini kamyonet, yüzde 3,7'sini traktör, yüzde 1,7'sini kamyon, yüzde 0,6'sını minibüs, yüzde 0,3'ünü otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre traktörde yüzde 8,6, özel amaçlı taşıtta yüzde 8,3, minibüste yüzde 7,1 artarken kamyonette yüzde 27,0, otomobilde yüzde 17,8, motosiklette yüzde 13,4, otobüste yüzde 5,8 ve kamyonda yüzde 1,4 azaldı.

Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı 28 milyon 183 bin 745 oldu

Eylül ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 53,1'ini otomobil, yüzde 17,2'sini motosiklet, yüzde 15,8'ini kamyonet, yüzde 7,7'sini traktör, yüzde 3,4'ünü kamyon, yüzde 1,8'ini minibüs, yüzde 0,7'sini otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Eylül ayında 73 bin 684 adet otomobilin trafiğe kaydı yapıldı

Eylül ayında trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 12,1'i Renault, yüzde 8,9'u Fiat, yüzde 7,6'sı Volkswagen, yüzde 6,3'ü Chery, yüzde 6,3'ü Opel, yüzde 5,4'ü Peugeot, yüzde 5,4'ü Hyundai, yüzde 4,5'i Dacia, yüzde 4,3'ü Citroen, yüzde 4,2'si Mercedes-Benz, yüzde 3,1'i Ford, yüzde 3,0'ı Toyota, yüzde 3,0'ı Skoda, yüzde 2,7'si BMW, yüzde 2,3'ü Kia, yüzde 2,0'ı Audi, yüzde 2,0'ı MG, yüzde 1,6'sı Nissan, yüzde 1,1'i Volvo, yüzde 1,1'i Honda ve yüzde 13,3'ü diğer markalardan oluştu.