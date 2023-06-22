Trafikteki araç sayısı 220 bin 187 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, mayısta trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 98,3 artarak 223 bin 541'e yükseldi. Söz konusu dönemde kaydı silinen taşıt sayısı ise yüzde 28,2 artarak 3 bin 354'e yükseldi. Böylece trafikteki toplam taşıt sayısı, mayısta 220 bin 187 artış kaydetti.

Söz konusu ayda trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 45,4'ünü motosiklet, yüzde 38,8'ini otomobil, yüzde 8,7'sini kamyonet, yüzde 4,4'ünü traktör, yüzde 2'sini kamyon, yüzde 0,4'ünü minibüs, yüzde 0,2'sini otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Mayısta trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 24,5 arttı. Bu rakam özel amaçlı taşıtta yüzde 263,4, traktörde yüzde 29,5, otomobilde yüzde 28,2, motosiklette yüzde 25,1, kamyonda yüzde 13,7, kamyonette yüzde 9,7, minibüste yüzde 4,9 artarken otobüste yüzde 19,8 azaldı

Trafiğe kaydı yapılan taşıtların mayısta yıllık değişimlerine bakıldığında, özel amaçlı taşıtta yüzde 189,3, minibüste yüzde 125,5, motosiklette yüzde 125, kamyonda yüzde 101,7, otomobilde yüzde 86,2, otobüste yüzde 84,2, kamyonette yüzde 68,3 ve traktörde yüzde 50,5 arttı.

Trafiğe kayıtlı araç sayısı

Trafiğe kayıtlı araç sayısı, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,34 artarak 25 milyon 704 bin 749'dan 27 milyon 334 bin 424'e yükseldi.

Mayıs sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 53,5'ini otomobil, yüzde 16,4'ünü motosiklet, yüzde 16'sını kamyonet, yüzde 7,8'ini traktör, yüzde 3,4'ünü kamyon, yüzde 1,8'ini minibüs, yüzde 0,8'ini otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Devri yapılan araçlar

Devri yapılan toplam 1 milyon 104 bin 572 taşıttan yüzde 67,2'sini otomobil, yüzde 15,6'sını kamyonet, yüzde 10,7'sini motosiklet, yüzde 2,8'ini traktör, yüzde 1,8'ini kamyon, yüzde 1,4'ünü minibüs, yüzde 0,3'ünü otobüs ve yüzde 0,2'sini özel amaçlı taşıtların oluşturduğu hesaplandı.

Mayısta trafiğe kaydı yapılan 86 bin 816 otomobilin yüzde 13,9'u Fiat, yüzde 12,3'ü Renault, yüzde 10,6'sı Volkswagen, yüzde 7'si Peugeot, yüzde 6,9'u Opel, yüzde 5,1'i Hyundai, yüzde 4,2'si Citroen, yüzde 4,1'i Dacia, yüzde 4,1'i Ford, yüzde 4'ü Toyota, yüzde 3,6'sı Skoda, yüzde 2,9'u Nissan, yüzde 2,9'u BMW, yüzde 2,4'ü Honda, yüzde 2,4'ü Mercedes-Benz, yüzde 2,3'ü Audi, yüzde 2,1'i Chery, yüzde 2'si Kia, yüzde 1,2'si Volvo, yüzde 1'i MG ve yüzde 4,8'i diğer markalardan oluştu.

Mayıs sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 14 milyon 630 bin 136 otomobilin ise yüzde 36,5'i dizel, yüzde 34,4'ü LPG'li, yüzde 27,6'sı benzinli, yüzde 1,1'i hibrit ve yüzde 0,2'si elektrikli, yüzde 0,2'si yakıt türü bilinmeyen otomobiller olarak kayıtlara geçti.

Ocak-mayıs döneminde 863 bin 955 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı

Ocak-mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 83 artarak 863 bin 955 oldu. Trafikten kaydı silinen taşıt sayısı ise yüzde 24,9 azalışla 12 bin 55 olarak kaydedildi. Bu dönemde trafikteki toplam taşıt sayısında 851 bin 900 artış görüldü.

Söz konusu dönemde trafiğe kaydı yapılan 359 bin 194 otomobilden yüzde 66,8'i benzinli, yüzde 20,1'i dizel, yüzde 8,6'sı hibrit, yüzde 2,8'i elektrikli ve yüzde 1,7'si LPG'li olduğu belirlendi.

Ocak-mayıs döneminde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 35,8'ini 1300 ve altı, yüzde 24,5'ini 1401-1500, yüzde 20,6'sı 1301-1400, yüzde 8,9'u 1501-1600, yüzde 6,7'si 1601-2000, yüzde 0,8'i 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahip bulunuyor.

Kaydı yapılan otomobillerin yüzde 32,3'ünün gri, yüzde 32,2'sinin beyaz, yüzde 12'sinin mavi, yüzde 9,3'ünün siyah, yüzde 7,3'ünün kırmızı, yüzde 3'ünün yeşil, yüzde 2,5'inin turuncu, yüzde 0,6'sının kahverengi ve yüzde 0,6'sının sarı olduğu tespit edildi.