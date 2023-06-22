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Ekonomi
AA 22.06.2023 10:50

Özbekistan menşeli bazı ürünlerin gümrük vergisi kalktı

Türkiye ile Özbekistan arasında imzalanan Tercihli Ticaret Anlaşması kapsamında bu ülke menşeli bazı ürünlerin ithalatında uygulanacak tarife kontenjanlarında düzenlemeye gidilerek gümrük vergisi sıfırlandı.

Özbekistan menşeli bazı ürünlerin gümrük vergisi kalktı
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Özbekistan Cumhuriyeti Menşeli Bazı Ürünlerin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı ile Ticaret Bakanlığınca hazırlanan Özbekistan Cumhuriyeti Menşeli Bazı Ürünlerin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Türkiye ile Özbekistan arasında imzalanan Tercihli Ticaret Anlaşması kapsamında Özbekistan menşeli bazı eşyaların ithalatında uygulanacak tarife kontenjanlarında düzenleme yapıldı.

Özbekistan menşeli soğanlar ve şalotlar, nohut ve eriğin de aralarında bulunduğu bazı ürünler için tarife kontenjanları açıldı. Söz konusu tarife kontenjanları çerçevesinde bu ürünlerde gümrük vergisi sıfır olarak uygulanacak.

1 Temmuz'da başlayacak

Düzenleme kapsamında yapılacak ithalat işlemlerinde belirtilen diğer hususlara aykırılık halinde, ayrılan tarife kontenjanı tahsisatı iptal edilecek ve 5 yıl kontenjan tahsisinde bulunulmayacak.

Öte yandan, Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar da Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, ham madde ve ara mamullerin gümrük vergilerine ilişkin ithalat rejiminde güncelleme yapıldı.

Kararlar ve tebliğ 1 Temmuz itibarıyla yürürlüğe girecek.

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