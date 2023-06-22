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Ekonomi
AA 22.06.2023 10:01

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,26 yükselişle 5.200,23 puandan başladı.

Borsa güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 13,40 puan artışla ve yüzde 0,26 değer kazanarak 5.200,23 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,17 ve holding endeksi yüzde 0,28 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,92 ile turizm, tek kaybettiren yüzde 0,56 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Dün düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, yüzde 1,23 değer kaybederek günü 5.186,83 puandan tamamladı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın şahin açıklamalarıyla negatif bir seyir izlendiğini belirterek, bugün gözlerin yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) para politikası kararlarına çevrildiğini söyledi.

Dün ABD Kongresi'nde sunum yapan Powell'ın, faiz oranının bu yıl biraz daha artırılacağının sinyalini verdiğini anımsatan analistler, enflasyonu yüzde 2 hedefine indirme sürecinde kat edilmesi gereken uzun bir yol olduğunun altını çizdiğini aktardı.

Öte yandan, bugün gözler yurt içinde TCMB'nin para politikası kararlarına çevrilirken, AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler bankanın politika faizini 1.075 baz puan artırarak yüzde 19,25'e çıkaracağını tahmin ediyor.

Analistler, faiz kararıyla birlikte politika metninin yakından takip edileceğini ifade ederek, metinden alınacak sinyallerin varlık fiyatları üzerinde etkili olmasının beklendiğini dile getirdi.

Bugün ayrıca İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz kararı, Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları ve ABD'de ikinci el konut satışları başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğinin bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.150 ve 5.100 seviyelerinin destek, 5.250 ve 5.400 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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