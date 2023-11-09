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Ekonomi
AA 09.11.2023 10:51

TPAO'ya Karadeniz'de 4 saha için petrol arama ruhsatı verildi

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Genel Müdürlüğüne, Karadeniz'de ikili sınırlandırma anlaşmalarıyla belirlenen deniz yetki alanları içerisinde Münhasır Ekonomik Bölge veya kıta sahanlığında yer alan 4 saha için 8 yıl süreyle petrol arama ruhsatı verildi.

TPAO'ya Karadeniz'de 4 saha için petrol arama ruhsatı verildi
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün petrol hakkına müteallik kararları, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre TPAO'nun bölgesi olan, sırasıyla 556 bin 162 hektar, 48 bin 333 hektar, 326 bin 253 hektar ve 262 bin 762 hektar yüz ölçümüne sahip 4 saha için 31 Ekim 2023'ten itibaren 8 yıl süre ile petrol arama ruhsatı verilmesi kararlaştırıldı.

Öte yandan, ABE Petrol Doğalgaz Enerji Maden AŞ'nin Şırnak'ta AR/ABE/K/N48-c1, c4 pafta no'lu petrol arama ruhsatındaki yüzde 100 hissesinin devlete hiçbir mükellefiyet tahmil etmemesi şartıyla Türkiye Petrolleri AO Genel Müdürlüğüne devredilmesine ve Petrol Siciline tescil edilmesine 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu'nun 21'inci maddesine istinaden karar verildi.

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