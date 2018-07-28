Toroslar'da üreticiler bal sağımına başladı

Verimli bitki örtüsü ve zengin çiçek varlığıyla Mersin Erdemli'de Musa Bozuldu Yaylası'nda ürün yetiştiren arıcılar hasattan umutlu.

Arıcılarla bir araya gelen Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü’ne (TAGEM) bağlı Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürü Davut Keleş, Torosların zirvesine 250 arı kovanı çıkardıklarını, üretim ve denemeler esnasında oluşan tecrübeyi arıcılık faaliyeti yapan kurum, kuruluş ve arıcılarla paylaşacaklarını söyledi.

Ana arı ve arı yetiştiriciliği konusunda eğitimler veriliyor

Ana arı ve arı yetiştiriciliği konusunda eğitimler verdiklerini söyleyen Keleş, bu eğitimlerin kaliteli bal üretimi açısından oldukça önemli olduğunu anlattı.

Keleş, bölgenin bal sağımı için müsait olduğunu belirterek, "Arıcılarımız, ürünlerini kışın sahilde, yaz aylarında ise yaklaşık 2 bin 300 rakımda üretiyor. Bu da hem gezginci arıcılık hem de kır balı üretimi için önemli bir avantaj. Tüm bu çalışmaları takip ediyoruz. Ümit ediyoruz ki burada yapılan çalışmalar Türk arıcılığına faydalı olur. Burada yapacağımız en ufak iyileştirme bizim için çok önemlidir. Yeni sezonda tüm arıcılarımızın bol ürün elde etmelerini diliyoruz" dedi.

Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Arıcılık Bölümü Başkanı Hamza Başaran da bölgenin flora açısından zengin olduğunu, iyi bir hasat beklediklerini belirtti.

Kaynak: AA