Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasının ardından hazırlıklarını tamamlayan TMO, Ordu'nun Altınordu ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde depo kiraladı.

TMO, önceden "www.tmo.gov.tr" adresi üzerinden randevularını alan üreticilerden, Giresun kalite fındığın kilogramını 53, levant kaliteyi 52 ve sivri kaliteyi 51 liradan alıyor.

Bahçelerin hasadını tamamlayarak ürününü patoza veren ve ardından fındığını kurutan üreticilerin TMO'ya ilgisinin ise ilk gün oldukça fazla olduğu gözlendi.

Ordu'da rekolte 240 bin ton

Ordu Valisi Tuncay Sonel, TMO'nun Altınordu ilçesindeki fındık alım deposunu ziyaret ederek, çalışmaları yakından inceledi.

Yetkililerden bilgi alan Sonel, gazetecilere, fındığın yöre halkı için oldukça önemli bir tarım ürünü olduğunu vurgulayarak, "Halen büyük bir keyifle fındık bahçelerinden ürünlerin hasadı sürüyor" dedi.

Ordu'da fındık rekoltesinin 240 bin ton olduğunu ifade eden Sonel, "Bugün itibarıyla TMO, Ordu'da fındık alımlarına başladı. Öncelikle sezonun, tüm üreticilerimize ve sektör temsilcilerine hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

"Türkiye, fındık üretiminde dünya birincisi"

Sonel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ordu ziyareti sırasında açıkladığı fındık fiyatının, üreticiler tarafından memnuniyetle karşılandığını söyledi.

Türkiye'nin fındık üretiminde dünyada birinci sırada yer aldığını hatırlatan Sonel, "Ülkemizde de Ordu ilk sırada. Dekarda 250 kilograma kadar verim aldığımız bahçelerimiz oldu. Burada emek gösteren İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerini de kutluyorum" sözlerini paylaştı.

Sonel, TMO'ya ilk fındık getiren üreticinin ürün analizinin yapıldığı bilgisini de vererek, "Üreticimizin randıman kalitesi 53 geldi. Bu ürünün fiyat karşılığı ise 55,12 lira oldu. Üreticimiz bahçesine bakım yaptığı zaman randıman da iyi oluyor" açıklamasında bulundu.