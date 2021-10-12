Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayı ciro endekslerini açıkladı.

Buna göre, takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 48,1 yükseldi.

Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; Ağustosta yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 56,7, inşaat ciro endeksi yüzde 36,8, ticaret ciro endeksi yüzde 39,1, hizmet ciro endeksi yüzde 66,9 arttı.

Sanayi ve inşaat endeksleri

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, ağustosta aylık yüzde 4,0 arttı.

Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; Ağustosta aylık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 5,5, inşaat ciro endeksi yüzde 0,5, ticaret ciro endeksi yüzde 3,9, hizmet ciro endeksi yüzde 2,1 arttı.