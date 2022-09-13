Haber Giriş: 13 Eylül 2022 Salı 10:00Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Toplam ciro endeksi temmuzda yıllık bazda yüzde 122,4 arttı
[Fotograf: AA]
Takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 122,4 artış gösterdi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin ciro endekslerini açıkladı.
Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi temmuzda yıllık yüzde 122,4 arttı.
Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 122,3, inşaat ciro endeksi yüzde 89,4, ticaret ciro endeksi yüzde 119,7, hizmet ciro endeksi yüzde 142,4 arttı.
Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; aylık hizmet ciro endeksi yüzde 0,6 artarken, sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 2,6, inşaat ciro endeksi yüzde 5,7, ticaret ciro endeksi yüzde 1,0 azaldı.
Etiketler: TÜİK
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