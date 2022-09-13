Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayına ilişkin perakende satış endekslerini açıkladı.

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi temmuzda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,0 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 5,8, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 5,0 arttı, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 10,8 azaldı.

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi bir önceki aya göre yüzde 0,3 azaldı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 1,0 arttı, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 1,5 azaldı, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 1,8 arttı.

Cari fiyatlarla perakende ciro bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 114,8 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 109,7, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 97,3, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 176,0 arttı.

Cari fiyatlarla perakende ciro bir önceki aya göre yüzde 2,6 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 5,9, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 3,3 arttı, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 2,9 azaldı.