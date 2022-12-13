Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayına ilişkin ciro endekslerini açıkladı.

Buna göre, sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, ekimde yıllık yüzde 124,8 arttı.

Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2022 yılı Ekim ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 112,1, inşaat ciro endeksi yüzde 113,7, ticaret ciro endeksi yüzde 125,9, hizmet ciro endeksi yüzde 155,4 arttı.

Toplam ciro aylık yüzde 3,9 arttı

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, aylık yüzde 3,9 arttı.

Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 3,5, inşaat ciro endeksi yüzde 3,9, ticaret ciro endeksi yüzde 4,3, hizmet ciro endeksi yüzde 3,1 arttı.

