Haber Giriş: 13 Aralık 2022 Salı 10:10Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Toplam ciro endeksi ekimde arttı
[Fotograf: AA]
Takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi, ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 124,8 artış gösterdi.
Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayına ilişkin ciro endekslerini açıkladı.
Buna göre, sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, ekimde yıllık yüzde 124,8 arttı.
Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2022 yılı Ekim ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 112,1, inşaat ciro endeksi yüzde 113,7, ticaret ciro endeksi yüzde 125,9, hizmet ciro endeksi yüzde 155,4 arttı.
Toplam ciro aylık yüzde 3,9 arttı
Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, aylık yüzde 3,9 arttı.
Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 3,5, inşaat ciro endeksi yüzde 3,9, ticaret ciro endeksi yüzde 4,3, hizmet ciro endeksi yüzde 3,1 arttı.
Etiketler: TÜİK
Son Haberler
- 10:30
- 10:18
- 10:21
- 10:21
- 10:09
Sıradaki Haber
Perakende satış hacmi ekimde arttı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz