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Ekonomi
AA 11.10.2023 10:22

Toplam ciro endeksi ağustosta yıllık bazda yüzde 69 arttı

akvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 69 artış gösterdi.

Toplam ciro endeksi ağustosta yıllık bazda yüzde 69 arttı
[Fotoğraf: Getty]

Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayına ilişkin ciro endekslerini açıkladı.

Buna göre sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, ağustosta yıllık bazda yüzde 69 yükseldi. Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında, ağustosta yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 55,5, inşaat ciro endeksi yüzde 106,3, ticaret ciro endeksi yüzde 75,8 ve hizmet ciro endeksi yüzde 65,4 artış kaydetti.

Aylık değişimler

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi ağustosta aylık yüzde 2,3 arttı. Ağustosta sanayi sektörü ciro endeksinde yüzde 2, inşaat ciro endeksinde yüzde 2,6, ticaret ciro endeksinde yüzde 1,9 ve hizmet ciro endeksinde yüzde 4,6 artış görüldü.

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