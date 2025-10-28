Çok Bulutlu 21.4ºC Ankara
Ekonomi
AA 28.10.2025 13:33

TOKİ, Yüzyılın Konut Projesi için dolandırıcılık girişimlerine karşı uyardı

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Yüzyılın Konut Projesi için "sahte başvuru ve para talebi" girişimlerine karşı uyarıda bulundu.

TOKİ, Yüzyılın Konut Projesi için dolandırıcılık girişimlerine karşı uyardı

TOKİ'nin NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, 500 Bin Sosyal Konut Projesi başvurularının 10 Kasım 2025'te başlayacağı ve başvuruların sadece resmi kanallar üzerinden gerçekleştirileceği bildirildi.

Paylaşımda, başvuruların, T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası, Türkiye Emlak Katılım Bankasının proje ilinde bulunan yetkili şubelerinden ve e-Devlet üzerinden alınacağı belirtildi.

Vatandaşların 10 Kasım-19 Aralık'ta başvuru yapabileceği ve başvuru bedelinin 5 bin lira olarak belirlendiği hatırlatılan paylaşımda, "Sosyal medya linklerine, sahte internet sitelerine ve mesajlara ihbar etmeyiniz. Resmi bankalar dışındaki kişi veya hesaplara ödeme yapmayınız." ifadelerine yer verildi.

Paylaşımda, TOKİ'nin sosyal medya ve internet siteleri üzerinden, para talebi, başvurularda ön kayıt veya ayrıcalıklı başvuru hakkı gibi uygulamalarının bulunmadığı da kaydedildi.

TOKİ Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Konut Sosyal Konut Projesi
