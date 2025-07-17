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Ekonomi
AA 17.07.2025 07:24

TOKİ 47 ilde 508 taşınmazı açık artırmayla satışa çıkarıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), mülkiyetinde bulunan 47 ildeki 508 taşınmazı 30-31 Temmuz'da açık artırma yöntemiyle satışa çıkaracak.

TOKİ 47 ilde 508 taşınmazı açık artırmayla satışa çıkarıyor

TOKİ, mülkiyetinde bulunan 508 taşınmazı satışı için ihaleye çıkmaya hazırlanıyor.

Söz konusu taşınmazlar "açık artırma" yöntemiyle, 34 ilde 158'i konut, 30 ilde ise 350'si iş yeri olacak şekilde satılacak.

Açık artırma ihalesinde taşınmazlar, ihale üzerinde kalan isteklinin talebine göre peşin ya da vadeli olarak satılacak. TOKİ 34 ildeki konutları, yüzde 25 peşin ya da 72 ay vadeli olarak satışa çıkaracak.

158 konutun satılacağı iller, Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bayburt, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gümüşhane, Isparta, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Manisa, Mardin, Nevşehir, Niğde, Sinop, Trabzon, Tunceli ve Yozgat olacak.

30 ilde 350 iş yeri satılacak

TOKİ, 30 ilde ise 350 iş yerinin satışını yapacak. İş yerleri isteklinin talebine göre yüzde 30 peşin 60 ay vade ya da yüzde 15 peşin 120 ay taksitlendirilerek satışlar yapılacak.

Öte yandan, 350 iş yerinin satışa çıkarılacağı iller ise şöyle:

"Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Bayburt, Çanakkale, Çankırı, Düzce, Diyarbakır, Edirne, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, Isparta, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Sakarya, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van, Yalova ve Yozgat."

Açık artırma konutlar için 30 Temmuz Çarşamba ve iş yerleri için 31 Temmuz Perşembe 10.30 saatlerinde iki ayrı oturum halinde Bilkent Otel ve Konferans Merkezi ile TOKİ İstanbul hizmet binasında gerçekleştirilecek.

Ayrıca istekliler, "www.emlakmuzayede.com.tr" adresi üzerinden teklif verebilecek.

Satışa ilişkin detaylı bilgiye, "www.toki.gov.tr" ile "www.emlakmuzayede.com.tr" internet adresinden ve "(212) 608 15 00" numaralı telefondan ulaşılabilecek.

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