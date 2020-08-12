Haber Giriş: Kaynak: AA
TOGG'dan Türkiye'nin Otomobili'nin fiyatı ile ilgili açıklama
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), Türkiye'nin Otomobili'nin fiyatlarını açıklamadıklarını bildirdi.
TOGG'un Twitter hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Türkiye'nin Otomobili'nin fiyatlarını kim açıkladı bilmiyoruz ama biz açıklamadık. Üstelik 2022'den önce de açıklamamız mümkün değil. Lütfen bu türden haberlere itibar etmeyiniz.
Heyecan yaratacak gelişmeler ve daha fazlası için bizi takip etmeye devam ediniz."
Türkiye’nin Otomobili’nin fiyatlarını kim açıkladı bilmiyoruz ama biz açıklamadık. Üstelik 2022’den önce de açıklamamız mümkün değil.— Türkiye’nin Otomobili (@TOGG2022) August 12, 2020
Lütfen bu türden haberlere itibar etmeyiniz.
Heyecan yaratacak gelişmeler ve daha fazlası için bizi takip etmeye devam ediniz #TOGG
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