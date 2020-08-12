Gram altın kaç lira? Çeyrek altının fiyatı ne kadar oldu? 12 Ağustos 2020 güncel altın fiyatları...
Gram altın ne kadar? 12 Ağustos’ta gram altın 455 liradan satılıyor. Çeyrek altın ne kadar oldu? Cumhuriyet altını 2020... İşte 12 Ağustos güncel altın fiyatları…
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,46 artışla 455,00 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 737,00 lira, Cumhuriyet altını 3.018,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,46 yükselişle 455,00 liradan işlem gördü.
Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?
Gram altın alış fiyatı 454 lira 80 kuruşken satışı ise 455 lira. Çeyrek altının ise alış fiyatı 732 lira satış fiyatı 737 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?
İşte, 12 Ağustos güncel altın fiyatları…
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|
|
SALI
|
|
ÇARŞAMBA
|
|
|
Alış
|
Satış
|
Alış
|
Satış
|
24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|
452,70
|
452,90
|
454,80
|
455,00
|
Cumhuriyet Ata Lira
|
2.985,00
|
3.006,00
|
2.997,00
|
3.018,00
|
22 Ayar Bilezik(Gr.)
|
413,00
|
417,00
|
415,00
|
419,00
|
Lira(Tam) Ziynet
|
2.917,00
|
2.937,00
|
2.929,00
|
2.949,00
|
Yarım Ziynet
|
1.458,00
|
1.468,00
|
1.464,00
|
1.474,00
|
Çeyrek Ziynet
|
729,00
|
734,00
|
732,00
|
737,00
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