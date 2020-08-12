Euro ne kadar? 1 Dolar kaç TL? 12 Ağustos 2020 güncel dolar kuru… Dolar/TL…
Döviz piyasası ne durumda? Dolar ne kadar oldu? Piyasalarda son durum ne? Euro/TL ne kadar? Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 7,3030'dan işlem görüyor. İşte, 12 Ağustos güncel döviz kurları…
Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 7,3030'dan işlem görüyor.
Dün düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,5 değer kaybıyla 7,2278'den tamamladı.
Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 1 üzerinde 7,2990'dan işlem gördü.
Avro/TL 8,5980'den, sterlin/TL de 9,5610'dan satılıyor.
12 Ağustos güncel döviz kurları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|
|
SALI
|
|
ÇARŞAMBA
|
|
|
Alış
|
Satış
|
Alış
|
Satış
|
ABD Doları
|
7,2340
|
7,2350
|
7,3020
|
7,3030
|
Avro
|
8,5150
|
8,5160
|
8,5970
|
8,5980
|
Sterlin
|
9,4780
|
9,5260
|
9,5130
|
9,5610
|
İsviçre Frangı
|
7,9120
|
7,9520
|
8,0100
|
8,0510
|
ANKARA
|
|
|
|
|
ABD Doları
|
7,2010
|
7,2840
|
7,2720
|
7,3520
|
Avro
|
8,4750
|
8,5550
|
8,5570
|
8,6370
|
Sterlin
|
9,4180
|
9,6280
|
9,4530
|
9,6630