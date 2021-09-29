Haber Giriş: 29 Eylül 2021 Çarşamba 21:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
TOGG'dan teknolojik dönüşüme katkı sağlayacak adım
Türkiye'nin teknolojik dönüşümüne katkı sağlamak için adımlar atan Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), bu amaçla, SIRO Silk Road Temiz Enerji Çözümleri Sanayi ve Ticaret A.Ş'yi kurdu.
TOGG'un resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, SIRO Silk Road Temiz Enerji Çözümleri San. ve Tic. AŞ'nin, mobilite ekosisteminin Türkiye'deki teknolojik dönüşümüne katkı sağlayacağı belirtildi.
Mobilite ekosisteminin ülkemizdeki teknolojik dönüşümüne katkı sağlayacak stratejik bir gelişmeye daha imza attık ve SIRO Silk Road Temiz Enerji Çözümleri San. ve Tic. A.Ş.’yi kurduk. pic.twitter.com/oIMbkyMiMq— Türkiye’nin Otomobili (@TOGG2022) September 29, 2021
Söz konusu paylaşımda, "Mobilite ekosisteminin ülkemizdeki teknolojik dönüşümüne katkı sağlayacak stratejik bir gelişmeye daha imza attık ve SIRO Silk Road Temiz Enerji Çözümleri San. ve Tic. AŞ'yi kurduk." denildi.
Paylaşımda ayrıca, TOGG'un görüntülerini ve teknik verilerini içeren bir videoya yer verildi.
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