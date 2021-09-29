"Sürdürülebilir büyümesini koruyan, rekabet gücü ile tercih edilen, güven duyulan, çevreye ve insana duyarlı bir teknoloji firması olmak” vizyonunu benimseyen ASELSAN, sürdürülebilirlik çalışmalarının bir kez daha meyvesini topladı.



ASELSAN’a ödülü İstanbul Karbon e-Zirvesinde verildi. 7’nci Karbon Zirvesi ve ödül töreni, pandemi nedeniyle online platformda gerçekleştirildi. ASELSAN, “Değer zincirimiz ile iklim değişikliğinde gücümüz bir”, “Sıfır atık ile geleceğe değer kattık” ve “ASELSAN çevresel dönüşüm süreci” isimli üç farklı projesi ile zirvede yer aldı.

Ödül töreninde ASELSAN’ın iklim değişikliğinde de değer zincirine önderlik etme amacının ön plana çıktığı ve her üç projenin de başarılı olduğu vurgulandı.

ASELSAN’ın Entegre Yönetim Sistemleri Politikası kapsamında iklim değişikliği ile mücadele kültürü oluşturma çalışmaları düzenlenen törenle ödüllendirildi.