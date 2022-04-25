Togg'un Twitter hesabından yapılan açıklamada, hesabın bir süreliğine kötü niyetli kişi ya da kişilerce ele geçirilmeye çalışıldığı, kısa bir süre istenmeyen mesajlar görüldüğü kaydedildi.

Açıklamada, "Duruma anında müdahale edilerek hesap yönetimi geri alınmıştır. Konuyla ilgili teknik incelemelerimizi sürdürüyoruz." denildi.