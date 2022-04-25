Haber Giriş: 25 Nisan 2022 Pazartesi 02:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Togg, Twitter hesabının geri alındığını duyurdu
Togg, Twitter hesabının bir süreliğine kötü niyetli kişilerce ele geçirildiğini, duruma anında müdahale edilerek hesap yönetiminin geri alındığını duyurdu.
Togg'un Twitter hesabından yapılan açıklamada, hesabın bir süreliğine kötü niyetli kişi ya da kişilerce ele geçirilmeye çalışıldığı, kısa bir süre istenmeyen mesajlar görüldüğü kaydedildi.
Açıklamada, "Duruma anında müdahale edilerek hesap yönetimi geri alınmıştır. Konuyla ilgili teknik incelemelerimizi sürdürüyoruz." denildi.
Etiketler: TOGG Siber Suçlar Siber Güvenlik
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