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Ekonomi
TRT Haber 12.12.2023 15:41

Togg, T10X ile 15 bin kullanıcıyı aştı

Togg, bugün itibarıyla 15 binden fazla T10X'in kullanıcılarla buluştuğunu açıkladı.

Togg, T10X ile 15 bin kullanıcıyı aştı

Türkiye'nin doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazı Togg'un T10X modeli için teslimatlar devam ediyor.

Şirketten yapılan açıklamada, bugün itibarıyla 15 binden fazla T10X'in kullanıcılarla buluştuğu belirtildi.

32 servis noktasının kullanıcıların hizmetinde olduğunu belirten şirket, 81 ilde 444 DC ve 105 AC Trugo şarj istasyonu ile hızlı ve kesintisiz şarj hizmeti sunulduğunu aktardı.

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