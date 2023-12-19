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Ekonomi
TRT Haber 19.12.2023 17:20

Togg dolandırıcılarının 10 yıla kadar hapsi istendi

Yerli otomobil Togg'u satın almak isteyenleri sahte internet sitesi aracılığıyla dolandıran şüphelilerle ilgili soruşturma tamamlandı. Soruşturmanın ayrıntılarına TRT Haber ulaştı.

Şeyma Vural
Şeyma Vural
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İstanbul'da Togg'un sitesini birebir kopyalayan dolandırıcılar, ön sipariş başvurusu adı altında, verdikleri hesap numaralarına 60 bin lira gönderilmesini istedi.

Çok sayıda kişiyi tuzaklarına düşüren dolandırıcılarla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma tamamlandı.

Dolandırıcıların, aradıkları kişilerle yaptıkları görüşmeler de dosyaya eklendi.

"Merhaba, Togg'dan arıyoruz. Başvuru için son saat. Bu akşam saat 18.00'e kadar gönderdiğimiz hesap numaralarına 60 bin lira para transferi yapmanız gerekiyor."

Banka hesaplarının izi sürüldü

Arayan şahıs, para yatırıldıktan sonra e-posta yoluyla sözleşme göndereceklerini söyledi. Ancak parayı gönderen mağdurların telefonlarına bir daha yanıt verilmedi. Sitenin sahte olduğunu ve dolandırıldığını fark eden 4 mağdur, suç duyurusunda bulundu.

Mağdurların para yolladıkları banka hesaplarındaki para trafiği incelendiğinde, Vedat isimli kişiye ulaşıldı.

Şüphelinin evinde yapılan aramada, Togg'un sahte sitesinin adına düzenlenmiş vergi levhası, Ticaret Odası kayıt evrakları ve dekontlar bulundu.

"Hesapların kontrolü bende değildi"

Şüpheli, ifadesinde, maddi durumu iyi olmadığı için aylık 15 bin lira karşılığında adına şirket kurulmasını ve banka hesaplarının kullanılmasını kabul ettiğini iddia etti.

"Hesapların kontrolü bende değildi. İlgili tüm belgeler ve banka hesaplarının kontrolü iki kişideydi. Berin isimli kişi ise hesapları yönetiyordu. Paraya ihtiyacım olduğunda Berin bana para gönderiyordu."

10 yıla kadar hapis istendi

Adlarına hesap açtırılan başka kişiler de tespit edildi. İfadeler üzerine, banka veya kredi kurumları kullanılarak dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 6 şüpheli belirlendi. 4'ü tutuklu 6 kişi hakkında 3 yıldan 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Kamera: İbrahim Gençal

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