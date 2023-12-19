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Ekonomi
TRT Haber 19.12.2023 14:28

Karadeniz'de deniz suyu soğudu, tezgahlar balıkla doldu

Karadeniz'de kar yağışıyla birlikte deniz suyundaki sıcaklığın düşmesi balık avcılığını artırdı. Türkiye'nin önemli balıkçılık kentlerinden Sinop'ta tezgahlarda balık bolluğu yaşandı.

Karadeniz'de deniz suyu soğudu, tezgahlar balıkla doldu

Bölgede kar yağışıyla birlikte deniz suyundaki sıcaklığın düşmesi balık avcılığında artışa neden oldu.

Kentte denize açılan büyük teknelerin yanı sıra kıyı balıkçıları da barınaklara farklı türlerde avladıkları balıklarla dönüyor.

Ağlara takılan, hamsi, mezgit, istavrit, levrek, tirsi, kefal ve lüfer gibi balıklar tezgahlarda kilogramı 30 ile 120 lira arasından değişen fiyatlarda satışa sunuldu.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Sinop Merkez Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Namık Ünlü, AA muhabirine, hamsi başta olmak üzere balık avcılığında bir artışın söz konusu olduğunu söyledi.

Farklı türlerde balıkların ağlara takıldığını vurgulayan Ünlü, "Deniz suyunun ısısının düşmesiyle genel anlamda avcılıkta bir artış bekliyorduk. Çok şükür yavaş yavaş onu görmeye başladık. Giderek bunun artacağını düşünüyoruz." diye konuştu.

Balıkçı Mert Kanal ise tezgahlarında her türden balık bulunduğunu belirterek, "Vatandaş hangi balığı canı çekerse onu alabiliyor. Hamsi kilogramı 30 liradan satılıyor. En ucuz şu an o. Mezgit, istavrit gibi balıklara da vatandaşlar ilgi gösteriyor." dedi. ​​​​​​​

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

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