Haber Giriş: Kaynak: AA
TOBB'dan 6 milyarın üzerinde kredi imkanı
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, "TOBB Nefes Kredisi'ni bugün itibarıyla devreye alıyoruz. İşletmelere 6 milyar liranın üzerinde kredi imkanı sağlanacak" dedi.
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, "Nefes Kredisi faizi yüzde 7,50 olacak. Bir üyemiz azami 100 bin lira kredi kullanabilecek. Bu yıl anapara ve faiz ödemesi olmayacak" dedi.
Etiketler: TOBB son dakika krediSon Güncelleme: 27 Nisan 2020 Pazartesi 13:34
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