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Ekonomi
AA 09.07.2024 10:44

TMSF üç varlığı satışa çıkardı

TMSF, Hazine mülkiyetindeki HES Hacılar Elektrik Sanayi ve Ticaret AŞ ile Erciyes Çelik Halat Tel Sanayi AŞ'ye ait Boyçelik Metal Sanayi AŞ'nin paylarını satışa çıkardı.

TMSF üç varlığı satışa çıkardı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) ihale ilanları Resmi Gazete'de yayımlandı.

İlana göre, HES Hacılar Elektrik Sanayi AŞ'nin Hazine mülkiyetinde bulunan yüzde 100 oranındaki 0,01 kuruş nominal değerli 30 milyar adet hissesi ile Boyçelik Metal AŞ'nin Hazine mülkiyetinde bulunan yüzde 27,49 oranındaki 1 lira nominal değerli 21 milyon 993 bin 325 adet Erciyes Çelik Halat Tel Sanayi AŞ payları, 22 milyar lira muhammen bedel üzerinden satışa çıkarıldı.

1 milyar lira katılım teminatı öngörülen ihale için 26 Ağustos saat 16.30'a kadar teklif verilebilecek. İhale 28 Ağustos saat 10.00'da yapılacak.

TMSF, Hazine mülkiyetinde bulunan yüzde 100 oranındaki Bizim Menkul Değerler AŞ (BMD Menkul) paylarını da kapalı teklif isteme ve açık artırma yöntemlerinin birlikte uygulanmasıyla satışa çıkardı.

TMSF ilanına göre, BMD Menkul'ün Hazine mülkiyetinde bulunan yüzde 100 oranındaki 1 lira nominal değerli 25 milyon adet BMD Menkul payları 380 milyon lira muhammen bedel üzerinden satışa sunuldu.

İhaleye katılım teminatı 19 milyon lira olarak belirlenirken, 12 Ağustos saat 16.30'a kadar ihaleye teklif verilebilecek. İhale 13 Ağustos saat 10.00'da yapılacak.

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