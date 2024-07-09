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Ekonomi
AA 09.07.2024 09:30

VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yüzde 0,1 düşüşle 12.615,00 puandan başladı.

VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

Ağustos vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışın yüzde 0,1 altında 12.615,00 seviyesinden işlem gördü.

Dün, dalgalı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 12.629,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise 12.611,75 puan oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin belirsizliğin devam etmesiyle karışık bir seyir izlendiğini ifade ederek, bugün Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmelerinin yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

ABD'de geçen hafta açıklanan verilerin ekonomik aktiviteye dair karışık sinyaller vermesinin ardından, Powell'ın bugün ve yarın yapacağı konuşmalar ile perşembe günü açıklanacak enflasyon verileri öncesinde yatırımcıların temkinli davrandığı görülüyor.

Analistler, bugün yurt içinde ve dışında veri gündeminin sakin olduğunu, Fed Başkanı Powell'ın konuşmasının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 12.600 ve 12.500 seviyelerinin destek,12.700 ve 12.800 puanın ise direnç konumunda olduğunu ifade etti.

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