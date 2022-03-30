Haber Giriş: 30 Mart 2022 Çarşamba 12:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
TMSF, lüks araçlar için ihale düzenleyecek
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), toplam muhammen bedeli 12 milyon 640 bin lirayı bulan 9 lüks araç için yarın ihale gerçekleştirecek.
TMSF'den yapılan açıklamaya göre, Fon, Bentley, Porsche ve Mercedes gibi markaların da aralarında yer aldığı 9 araç için satış ihalesi düzenleyecek.
Toplam muhammen bedeli 12 milyon 640 bin TL'yi bulan araçlar için TMSF'nin İstanbul'daki binasında yarın gerçekleştirilecek ihalenin ayrıntılarına Fon'un internet sitesinden ulaşılabilecek.
Etiketler: TMSF
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