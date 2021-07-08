Haber Giriş: 8 Temmuz 2021 Perşembe 02:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
TMSF Kurulu Başkanlığına Karakaş atandı
[Fotoğraf: Arşiv]
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulu Başkanlığı'na atama yapıldı. Yeni başkan Fatin Rüştü Karakaş oldu. İlgili karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulu Başkanlığı'na Fatin Rüştü Karakaş atandı.
Atamaya ilişkin karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.
Aynı kararla TMSF'ye üye ataması da yapıldı. Yusuf Öksüzömer TMSF'nin yeni üyesi oldu.
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