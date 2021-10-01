Türk lirası (TL) mevduatındaki stopaj oranlarında uygulanan indirimin 3 ay daha uzatılmasına karar verildi. 30 Eylül'de son bulan uygulama, yıl sonuna kadar devam edecek.

Buna göre stopaj oranı, 6 aya kadar vadeli hesaplarda yüzde 5,1 yıla kadar vadelide yüzde 3,1 yıldan uzun vadelilerde ise yüzde sıfır olarak uygulanacak.