Jandarma Genel Komutanlığı, 5 bin bin sözleşmeli uzman erbaş için ilana çıktı. İlan Resmi Gazete'de yayımladı.

Alınacak personelin 3 bin 901’i jandarma, 804’ü lojistik, 250'si muhabere, 12’si at bakıcısı, 23’ü bot serdümeni ve 10’u havacılık branşlarından olacak.

Başvurular internet üzerinden yapılacak. KPSS puanı 50 ve üzerinde olan adaylar başvurabilecek, sıralama KPSS puanına göre yapılacak.

Mesleki branşlara başvuracak ortaokul mezunu adaylarda ise KPSS şartı aranmayacak.

İlana, 1 Ocak 2021 itibariyle 27 yaşını doldurmamış ve 20 yaşından gün almış adaylar başvuru yapabilecek.

İlana başvurular 10 Ekim'de sona erecek.