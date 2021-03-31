Türkiye İhracatçılar Meclisi 2021 Raporu'nu açıkladı. İhracatta yeni yol haritası hazır. 15 yıl içerisinde ihracatta büyük bir ivme artışı bekleniyor. Küresel talepte ise Kimyevi Maddeler sektörü ilk sırada yer alıyor.

İhracatta artış bekleniyor

Türkiye'nin 2021 yılında 30. en büyük ihracatçı ülke olması, 2035 yılında ise 28. sıraya yükselmesi bekleniyor. İhracatının 2035 yılında 330 milyar dolar olacağı öngörülüyor.

Savunma sanayi ilk sırada



2035'te en yüksek ihracat artışı Savunma ve Havacılık Sanayi'nde bekleniyor. Bu sektörde beklenen artış değeri yüzde 425 olarak tahmin edildi.

Beklenen artış Su Ürünleri sektöründe yüzde 297 makina sektöründe ise yüzde 179 oldu. Halı ve mücevher ihracatı da artış beklenen sektörler arasında yer alıyor.

Küresel talepte ilk 3 sektör

Küresel talep noktasında ise 3 sektör öne çıkıyor. 2025'de Kimyevi Maddeler, Elektrik Elektronik ve Otomotiv Endüstrisi sektörlerinde ihracatın artması bekleniyor. 2035 yılında da sıralamanın değişmeyeceği öngörülüyor.

Makine, mücevher, demir, tahıl ve madencilik sektörlerinde de artış öngörülüyor.



Rapora göre yenilenebilir enerji, sağlık ve gıda sektörlerinin ise yükselen stratejik sektörler olması bekleniyor.