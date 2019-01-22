TÃ¼rkiye Ä°hracatÃ§Ä±lar Meclisi (TÄ°M) BaÅŸkanÄ± Ä°smail GÃ¼lle, "Ä°hracat 2019 Raporu"nu aÃ§Ä±kladÄ±. GÃ¼lle, ihracatÄ± degÌ†er bazÄ±nda artÄ±rarak, kuÌˆresel ticaretten daha fazla pay almayÄ± hedeflediklerini sÃ¶yledi.

Bu hedefe yÃ¶nelik yaptÄ±klarÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalar hakkÄ±nda bilgi veren GÃ¼lle, yurt dÄ±sÌ§Ä± pazarlarÄ± analiz ederek, ihracatcÌ§Ä±larÄ±n hedef pazar secÌ§imlerinde isabetli karar alabilmelerine katkÄ± sagÌ†ladÄ±klarÄ±na dikkati Ã§ekti.

GÃ¼lle, hazÄ±rlanan raporla, 360 derecelik bir bakÄ±sÌ§ acÌ§Ä±sÄ±yla ihracatÄ± mercek altÄ±na aldÄ±klarÄ±nÄ± belirterek, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"2019 yÄ±lÄ± icÌ§in ilan ettigÌ†imiz, 'IÌ‡hracatta SuÌˆrduÌˆruÌˆlebilirlik ve YenilikcÌ§ilik' temasÄ± kapsamÄ±nda 'IÌ‡hracatta IÌ‡lk AdÄ±m SeferberligÌ†i', 'IÌ‡hracatta SÄ±fÄ±r AtÄ±k SeferberligÌ†i (KadÄ±n Konseyi)', 'IÌ‡hracat Oyun YazÄ±lÄ±mÄ±' gibi projelerimizle cÌ§ok boyutlu, genisÌ§ kapsamlÄ± ve katma degÌ†er yaratmaya yoÌˆnelik bir eylem planÄ± hazÄ±rladÄ±k. Bu plan, birazdan detaylarÄ±nÄ± acÌ§Ä±klayacagÌ†Ä±mÄ±z 5G yol haritamÄ±z rotasÄ±nda ilerleyecek. 5G Yol HaritamÄ±zda, GuÌˆcÌ§luÌˆ TuÌˆrkiye, GuÌˆcÌ§luÌˆ Ekonomi, GuÌˆcÌ§luÌˆ IÌ‡hracat, GuÌˆcÌ§luÌˆ IÌ‡nsan KaynagÌ†Ä±, GuÌˆcÌ§luÌˆ AltyapÄ± ve IÌ‡hracat Ekosistemi basÌ§lÄ±klarÄ± yer alÄ±yor. Raporun amacÄ±, ihracatta kÄ±rmayÄ± hedefledigÌ†imiz rekorlarÄ±n da oÌˆtesinde, dÄ±sÌ§ ticaret fazlasÄ± veren uÌˆlke olmaktÄ±r."

Raporun 5 ana boÌˆluÌˆmden oluÅŸtuÄŸuna dikkati Ã§eken GÃ¼lle, raporda yer alan bÃ¶lÃ¼mler hakkÄ±nda bilgi verdi.

Ä°smail GÃ¼lle, 2018 yÄ±lÄ±nÄ±n, ihracat acÌ§Ä±sÄ±ndan son derece basÌ§arÄ±lÄ± gecÌ§tiÄŸini anÄ±msatarak, bu basÌ§arÄ±larÄ± yeterli gÃ¶rmediklerini, TÃ¼rkiye'nin, potansiyelinin tamamÄ±nÄ± harekete gecÌ§irebildigÌ†i takdirde, cÌ§ok daha basÌ§arÄ±lÄ± ihracat rakamlarÄ±na kolaylÄ±kla erisÌ§ilebileceÄŸini dile getirdi.

"Ãœlkemiz 2001 yÄ±lÄ±nda kuÌˆresel ticaretten yuÌˆzde 0,51 pay alÄ±rken, 2018'de bu payÄ±mÄ±zÄ± yuÌˆzde 0,90'a tasÌ§Ä±dÄ±k." diyen GÃ¼lle, konuÅŸmasÄ±nÄ± ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼:

"Ä°hracatÄ±n sayÄ±sal olarak artÄ±sÌ§Ä±, tek basÌ§Ä±na bir basÌ§arÄ± kriteri olamaz. Sadece kosÌ§mak degÌ†il, rakiplerimizden daha hÄ±zlÄ± kosÌ§mak zorundayÄ±z. Herkesin uÌˆrettigÌ†ini degÌ†il, kimsenin uÌˆretmedigÌ†ini uÌˆretmek zorundayÄ±z. Elbette firmalarÄ±mÄ±z mikro anlamda, kendi uÌˆruÌˆnleri icÌ§in cÌ§alÄ±sÌ§malarÄ±nÄ± aralÄ±ksÄ±z yuÌˆruÌˆtuÌˆyor, yenilikcÌ§i uÌˆruÌˆnler gelisÌ§tirmeye, katma degÌ†eri artÄ±rmaya cÌ§alÄ±sÌ§Ä±yor.

Ancak TIÌ‡M olarak bizim goÌˆrevimiz, mikro anlamdaki bu cÌ§abalarÄ±, duÌˆnyada ses getirecek daha guÌˆcÌ§luÌˆ hamlelere cÌ§evirmek. IÌ‡hracatcÌ§Ä±larÄ±mÄ±zÄ±, daha verimli olabilecekleri pazarlara, daha basÌ§arÄ±lÄ± olabilecekleri alanlara yoÌˆnlendirmek, muÌˆnferit basÌ§arÄ± potansiyellerini, sistematik ve suÌˆrekli hale getirmek. Bu amacÌ§larla 2019'u 'IÌ‡hracatta SuÌˆrduÌˆruÌˆlebilirlik ve YenilikcÌ§ilik YÄ±lÄ±' olarak ilan ettik."

"Ãœlkemizin ikili ilisÌ§kileri, kuÌˆresel gelisÌ§meler, ihracatcÌ§Ä±larÄ±mÄ±zÄ± dogÌ†rudan etkileyebilecek nitelikte"

GÃ¼lle, 2019 yÄ±lÄ±nda TÃ¼rkiye ve dÃ¼nyada yasÌ§anacak olaylarÄ±n, ihracata etkilerinin olacaÄŸÄ±na dikkati Ã§ekerek, gecÌ§misÌ§te Rusya'ya ihracatta ucÌ§ak krizinin etkisini ve ABD ile yasÌ§anan siyasi gerilimin, bazÄ± uÌˆruÌˆnlere olan yansÄ±malarÄ±nÄ± hatÄ±rlattÄ±.

Buna karsÌ§Ä±lÄ±k Irak ve Suriye'de devam eden belirsizlik ve karÄ±sÌ§Ä±klÄ±klara ragÌ†men ihracatcÌ§Ä±larÄ±n, bu uÌˆlkelerde oÌˆnemli basÌ§arÄ±lara imza attÄ±ÄŸÄ±na dikkati Ã§eken GÃ¼lle, "DolayÄ±sÄ±yla, hem uÌˆlkemizin ikili ilisÌ§kileri, hem de kuÌˆresel anlamda gelisÌ§meler, ihracatcÌ§Ä±larÄ±mÄ±zÄ± dogÌ†rudan etkileyebilecek nitelikte." dedi.

"En guÌˆcÌ§luÌˆ oldugÌ†umuz uÌˆruÌˆnlerin bazÄ±larÄ±nda, henuÌˆz kesÌ§fedemedigÌ†imiz cÌ§ok buÌˆyuÌˆk pazarlar"

Raporda yer alan bulgulara deÄŸinen GÃ¼lle, duÌˆnyada en cÌ§ok ticareti yapÄ±lan 200 uÌˆruÌˆn arasÄ±nda, TÃ¼rkiye'nin guÌˆcÌ§luÌˆ oldugÌ†u 47 ihracat uÌˆruÌˆnuÌˆ bulunduÄŸunu sÃ¶yledi.

GÃ¼lle, bu 47 uÌˆruÌˆnde duÌˆnyanÄ±n toplam ithalatÄ±nÄ±n 1,8 trilyon dolar olduÄŸunu dile getirerek, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"DuÌˆnyanÄ±n toplam ithalatÄ±ndaki payÄ± yuÌˆzde 9,8'dir. Bizim bu uÌˆruÌˆnlerdeki ihracatÄ±mÄ±z ise 50 milyar dolar seviyesinde, bu uÌˆruÌˆnlerin duÌˆnyadaki ticaretinden yÃ¼zde 2,8 pay alÄ±yoruz. GuÌˆcÌ§luÌˆ oldugÌ†umuz bu 47 uÌˆruÌˆne oÌˆzel bir oÌˆnem ve agÌ†Ä±rlÄ±k vererek, 1,8 trilyon dolarlÄ±k talepten daha fazla pay alabiliriz. SoÌˆz konusu arasÌ§tÄ±rma, bu konuda kat etmemiz gereken yolumuz oldugÌ†unu ortaya koyuyor. OÌˆrnek bir uÌˆruÌˆnuÌˆ ele alÄ±rsak, minibuÌˆs ve otobuÌˆs uÌˆretiminde 1,6 milyar dolar ile en oÌˆnemli uÌˆretici uÌˆlkeler arasÄ±nda yer alÄ±yoruz. Bu uÌˆruÌˆnde Almanya ve Fransa pazarÄ±nda yÃ¼zde 30'un uÌˆzerinde paya sahipken, ABD'de sadece yÃ¼zde 5 pazar payÄ±mÄ±z var.

DuÌˆnyanÄ±n en buÌˆyuÌˆk ekonomilerinden olan Kanada'ya, 655 milyon dolarlÄ±k minibuÌˆs ve otobuÌˆs ithalatÄ±na ragÌ†men, hicÌ§ ihracat yapamÄ±yoruz. Bu hesaplamalar alt alta konuldugÌ†unda, sÌ§unu goÌˆruÌˆyoruz, 15 farklÄ± uÌˆruÌˆnde 33 farklÄ± uÌˆlke, bu uÌˆruÌˆnleri bizim yerimize rakiplerimizden alÄ±yor. Bu da, en guÌˆcÌ§luÌˆ oldugÌ†umuz uÌˆruÌˆnlerin bazÄ±larÄ±nda, henuÌˆz kesÌ§fedemedigÌ†imiz cÌ§ok buÌˆyuÌˆk pazarlar oldugÌ†unun en buÌˆyuÌˆk goÌˆstergesi."

TÃ¼rkiye'nin bu 47 Ã¼rÃ¼nde AB Ã¼lkelerinde daha baÅŸarÄ±lÄ± olduÄŸunu belirterek, bu bilgiler Ä±sÌ§Ä±gÌ†Ä±nda, hem AB'deki pazar payÄ±nÄ± artÄ±rÄ±p hem de AB'de yakalanan baÅŸarÄ±nÄ±n daha uzak pazarlarlara taÅŸÄ±nmasÄ± durumunda Ã§ok daha basÌ§arÄ±lÄ± ihracat rakamlarÄ±na eriÅŸilebileceÄŸinden sÃ¶z etti.

"2019 yÄ±lÄ±, hedefleri asÌ§acagÌ†Ä±mÄ±z bir yÄ±l olacak"

DuÌˆnyanÄ±n oÌˆnde gelen ekonomileri olan ABD, Kanada, Avustralya, GuÌˆney Kore gibi cogÌ†rafi anlamda uzak uÌˆlkelere, en az yakÄ±n pazarlar kadar oÌˆnem verilmesi gerektiÄŸine dikkati Ã§eken GÃ¼lle, "FirmalarÄ±mÄ±z GuÌˆrcistan, Rusya gibi pazarlarda fiyat rekabetine girmenin oÌˆtesinde, artÄ±k Polonya, Meksika, CÌ§ekya gibi gelisÌ§en pazarlara da yogÌ†unlasÌ§malÄ±." diye konuÅŸtu.

DogÌ†ru analizlerle, akademik cÌ§alÄ±sÌ§malara dayanan, etkili stratejilerle yuÌˆruÌˆyen bir ihracat ekosistemini percÌ§inlemeye, etki alanÄ±nÄ± daha da genisÌ§letmeye kararlÄ± olduklarÄ±nÄ± belirten GÃ¼lle, "RÃ¼zgara yÃ¶n verme devri"nin baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

BaÅŸlanan bu Ã§alÄ±ÅŸmayÄ± en kÄ±sa sÃ¼rede bin Ã¼rÃ¼n iÃ§in tamamlayacaklarÄ±nÄ± bildiren GÃ¼lle, dÃ¼nya ticaretinin yÃ¼zde 84'Ã¼nÃ¼ kapsayan bin Ã¼rÃ¼nÃ¼ kapsayan Ã§alÄ±ÅŸmayÄ± da ÅŸubat ayÄ±nda aÃ§Ä±klayacaklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

GÃ¼lle, "2019 yÄ±lÄ±, hedefleri asÌ§acagÌ†Ä±mÄ±z bir yÄ±l olacak. Orta vadede cÌ§ok daha etkili stratejilerle, kuÌˆresel ticaretten alacagÌ†Ä±mÄ±z payÄ± daha ileri seviyelere tasÌ§Ä±yacagÌ†Ä±z." diye konuÅŸtu.

ToplantÄ± sonunda gazetecilerin sorularÄ±nÄ± yanÄ±tlayan GÃ¼lle, Ä°ran'a aÃ§Ä±lan ilk TÃ¼rk Ticaret Merkezi'nin kapanmasÄ±na yÃ¶nelik haberlere iliÅŸkin, "TÃ¼rk Ticaret Merkezlerinde, ilk projemiz olan Ä°ran Ã§ok verimli olmadÄ±, burayÄ± kapatma kararÄ± alÄ±ndÄ±. Bunun aÃ§Ä±lmasÄ± da kapanmasÄ± da doÄŸaldÄ±r. Elbette isterdik ki, ilk aÃ§Ä±lan baÅŸarÄ± modeli olsun. Ä°ran kapandÄ± diye TÃ¼rk Ticaret Merkezlerini bakÄ±ÅŸ negatifliÄŸine dÃ¼ÅŸÃ¼rmek haksÄ±zlÄ±k olur. FaydasÄ±nÄ± tartÄ±ÅŸmak deÄŸil, nasÄ±l daha yukarÄ± Ã§Ä±karacaÄŸÄ±mÄ±zÄ± tartÄ±ÅŸmak doÄŸru olacak. Bir salkÄ±mdan bir Ã¼zÃ¼mÃ¼ Ã§Ä±kartÄ±r geri kalanÄ±nÄ± yemeye devam edersiniz, bir Ã¼zÃ¼m yÃ¼zÃ¼nden tÃ¼m salkÄ±mÄ± kaldÄ±rÄ±p atmazsÄ±nÄ±z. " deÄŸerlendirmesinde bulundu.

ToplantÄ± kapsamÄ±nda TÄ°M Genel Sekreteri Prof. Dr. Kerem Alkin, raporda yer alan, "AcÌ§Ä±klanmÄ±sÌ§ KarsÌ§Ä±lasÌ§tÄ±rmalÄ± UÌˆstuÌˆnluÌˆk" olarak bilinen RCA modeli bulgularÄ±na iliÅŸkin bilgi verdi.

Kaynak: AA