Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, TİGEM 2022'nin üçüncü koşu tayı satışını açık artırma usulüyle gerçekleştirdi.

İhalede en yüksek fiyatla alıcı bulan tay 750 bin lirayla "Küçüktepe" oldu. Bu tayı 560 bin lirayla "Çelikbilekli" ve 520 bin lirayla "Ayperisi" izledi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen TİGEM Genel Müdür Yardımcısı Ali Osman Kıyak, güzel bir satış olduğunu belirterek, "Devletimizin kasasına 9 milyon 939 bin lira yazdırmış olduk. Genel olarak beklentilerimizi karşıladı, bereketli bir gündü." ifadelerini kullandı.

TİGEM'in bir sonraki koşu tayı satışı 9 Ağustos Salı günü yapılacak. Karacabey Tarım İşletmesi'nde düzenlenecek ihalede, Karacabey, Anadolu ve Sultansuyu Tarım İşletmesi yetiştirmesi taylar satışa sunulacak.