Son toplantı bugün: Bakanlıklar dar gelirli vatandaşlara müjde hazırlığında
Dar gelirlilerin maddi konularda hukuka taşınmış sorunlarının çözümü için Hazine ve Maliye ile Adalet bakanlıklarının yürüttüğü çalışmada son aşamaya gelindi. Bu kapsamda, iki bakanlığın yetkilileri bugün son bir toplantı yapacak.
Hazine ve Maliye Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, iki bakanlığın yaptığı ortak çalışmayla dar gelirlilerin maddi konularda yargıya taşınan sorunlarının çözümü için bir taslak çalışma hazırlandı.
Bakanlıkların yetkilileri bugün bir araya gelecek
Taslağın kapsamına ilişkin detaylar bugünkü toplantının ardından netlik kazanacak. Bakanlıkların yetkilileri bugün bir araya gelerek, daha önce ayrıntıları üzerinde müzakere edilen taslağa son şeklini verecekler.
Düzenlemenin detaylarını Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak
Hazine ve Maliye ile Adalet bakanlıklarınca hazırlanan çalışma, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık edeceği ilk kabine toplantısında sunulacak. Dar gelirli vatandaşları ilgilendiren düzenlemenin detaylarının, kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kamuoyuna açıklanması bekleniyor.
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