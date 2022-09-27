TİGEM tarafından Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirilen açık artırma usulüyle yapılan ihalede taylar, 200 bin ile 1milyon lira arasında değişen fiyatlarla alıcı buldu. 18 elit tayın satıldığı ihalede 1 tay ise satılmadı.

İhalenin en yüksek bedelle satılan tayı, 1 milyon liraya alınan "Sürgün Kral" adlı 2 yaşındaki erkek tay oldu.

İhalede satışı gerçekleşen 18 taydan ortalama 400 bin lira gelir elde edilirken, TİGEM'in toplam geliri ise 7 milyon 180 bin lira oldu.

TİGEM Genel Müdür Yardımcısı Ergün Erol, ihale sonrası yaptığı açıklamada, TİGEM'in herkesin hakkını, hukukunu korumak için burada olduğunu belirterek, herkes için eşit, tarafsız, adil ve şeffaf bir ihale sürecini yönetmek ve sonuçlandırmakla sorumlu olduklarını söyledi.

Erol, Veliefendi Hipodromu'nda satışa sunulan 19 baş safkan Arap elit tayın birbirinden kaliteli, birbirinden değerli soy kütüklerine sahip ve geleceğin şampiyon adaylarından olduğunu vurguladı.

TİGEM'in sadece atçılık faaliyetlerinde bulunmadığına dikkati çeken Erol, gıda arz ve güvenliğinin öneminin tüm dünyada katbekat arttığı dönemde 7 bin çalışanlarıyla ülkeye hizmet ettiklerini belirtti.

Satışa sunulup satılmayan tayların ikinci defa satışa çıkarılması durumunda muhammen bedellerinde indirime gidilmeyeceğini bildiren Erol, satılan 18 tayın yarış sahalarında ayaklarının düz basını ve sahiplerine hayırlı olmasını diledi.

TİGEM gelecek ay 33 koşu tayı satacak

Osmanlı'nın kuruluşundan bu yana atçılık faaliyetleri devam ederken, bugün TİGEM bünyesindeki Eskişehir'deki Anadolu Tarım İşletmesi Müdürlüğünde (TİM), Bursa'daki Karacabey TİM'de ve Malatya'daki Sultansuyu TİM'de safkan Arap atları yetiştiriliyor.

Temmuz ayında söz konusu 3 işletmede toplam 210 koşu tayı satışından 31 milyon 334 bin lira gelir elde edildi. Tayların satış ortalaması 149 bin 210 lira oldu.

Sultansuyu yetiştirmesi 15 baş safkan elit Arap koşu tayı 11 Ekim Salı saat 12.00'de İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda açık artırma usulüyle satılacak. İhale için geçici teminat tutarı tay başına 20 bin lira olarak belirlendi.

Anadolu Tarım İşletmesi Müdürlüğü yetiştirmesi 18 baş safkan elit Arap koşu tayının satışı da açık artırma usulüyle gerçekleştirilecek. İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda, 25 Ekim Salı saat 12.00'de yapılacak ihale için geçici teminat tutarı tay başına 20 bin lira olarak belirlendi.