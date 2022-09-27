Haber Giriş: 27 Eylül 2022 Salı 15:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Dönmez: Türkiye en güvenilir tedarikçilerden biri olacak
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, "Dünya tedarik zincirinde bir değişim olacaksa, Türkiye sahip olduğu avantajlarla bu alandaki en güvenilir tedarikçilerden biri olacaktır" dedi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yaptığı açıklamada, "Avrupa'nın ve bölgenin rüzgarda yeni üretim ve inovasyon merkezi haline gelmeyi amaçlıyoruz. Dünya tedarik zincirinde bir değişim olacaksa, Türkiye sahip olduğu avantajlarla bu alandaki en güvenilir tedarikçilerden biri olacaktır." ifadelerini kullandı.
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