Haber Giriş: 27 Eylül 2022 Salı 14:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Trakya'da buğday rekoltesi 2 milyon 280 bin ton oldu
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da bu yıl buğday rekoltesi 2 milyon 280 bin ton oldu.
Trakya'da bu yıl 4 milyon 376 bin dekar alanda buğday ekimi yapıldı. Geçen yıl buğday ekim alanı 4 milyon 446 bin dekar olan bölgede bu sene çiftçinin bir kısmının buğday yerine ayçiçeği yetiştirmeyi tercih ettiği belirtiliyor.
Bu yıl ekim alanındaki azalma, Trakya'nın buğday rekoltesine de yansıdı. Geçen yıl 2 milyon 287 bin ton buğdayın üretildiği bölgede, bu sene 2 milyon 280 bin ton ürün alındı.
Kırklareli'nde ekim alanı da rekolte de arttı
Geçen yıl 1 milyon 170 bin dekar alanda ekilen buğdaydan 620 bin ton buğdayın hasat edildiği Kırklareli'nde bu yıl hem ekim alanı hem de rekolte arttı.
Etiketler: Tarım Üretimi
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