Puslu 15.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 12.05.2025 10:25

Ticaret ve perakende satış hacmi martta arttı

Ticaret satış hacmi martta yıllık bazda yüzde 10,8, perakende satış hacmi de yüzde 9,2 artış gösterdi.

Ticaret ve perakende satış hacmi martta arttı
[Fotograf: AA]

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayına ilişkin ticaret satış hacmi endeksini açıkladı.

Buna göre, ticaret satış hacmi, martta bir önceki aya kıyasla yüzde 5 arttı. Bu dönemde motorlu kara taşıtları ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 3,6, toptan ticaret satış hacmi yüzde 8,1 arttı, perakende ticaret satış hacmi de yüzde 1,4 azaldı.

Ticaret satış hacmi, martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,8 artış kaydetti. Aynı dönemde motorlu kara taşıtları ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 12,8, toptan ticaret satış hacmi yüzde 11,1 ve perakende ticaret satış hacmi yüzde 9,2 yükseldi.

ETİKETLER
TÜİK
Sıradaki Haber
Toplam ciro endeksi martta arttı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:34
İnşaat maliyet endeksi arttı
10:33
Efkan Ala: Terörsüz Türkiye yolunda çok önemli bir eşik aşıldı
10:29
Borsa haftaya yükselişle başladı
10:33
Toplam ciro endeksi martta arttı
10:20
Milli Savunma Bakanı Güler Azerbaycan'a gidecek
10:18
ABD ve Çin'den gümrük vergisinde karşılıklı indirim
Ankara ve İstanbul'da dolunay
Ankara ve İstanbul'da dolunay
FOTO FOKUS
Gazzeli kız: Biz her gün ölüyoruz
Gazzeli kız: Biz her gün ölüyoruz
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ