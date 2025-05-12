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Ekonomi
AA 12.05.2025 09:47

Brent petrol fiyatı haftaya yükselişle başladı

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 64,68 dolardan işlem görüyor.

Brent petrol fiyatı haftaya yükselişle başladı
[Fotograf: Reuters]

Cuma günü 64,03 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 63,75 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.26 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 1,4 artarak 64,68 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 61,60 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, ABD ve Çin arasında devam eden tarife ve ticaret anlaşmazlıklarının giderilmesi için yapılan görüşmelerde önemli ilerlemeler kaydedildiğine ilişkin haber akışıyla yükseliyor.

Çin'in Ekonomik İlişkilerden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Hı Lifıng, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ile İsviçre'de yapılan ticaret görüşmelerinde "önemli ilerlemeler kaydedildiğini" söyledi. Tarafların ekonomik ve ticari alanlarda istişare mekanizması kurulması konusunda anlaştığını ifade eden Hı Lifıng, bu adımın mevcut anlaşmazlıkların diyalog ve istişare yoluyla çözülmesi yönünde önemli bir gelişme olduğunu vurguladı.

Çin ile ABD arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin karşılıklı fayda ilkesine dayandığının altını çizen Hı Lifıng, ülkesinin farklılıkların aşılması ve işbirliğinin güçlendirilmesi adına ABD ile çalışmaya hazır olduğunu ifade etti.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent da konuya ilişkin olarak Çin ile yapılan ticaret görüşmelerinin verimli geçtiğini ve görüşmelerde önemli ilerlemeler kaydedildiğini belirtti. ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer de görüşmeleri "çok yapıcı" olarak nitelendirdi.

Uzmanlar, söz konusu uzlaşmaların küresel ticaret üzerindeki baskıyı hafifleteceğini ve bu durumun petrol talebini olumlu etkileyerek fiyatların yukarı yönlü hareketini destekleyeceğini belirtiyor.

Öte yandan, yarın ABD'de açıklanacak enflasyon verileri de piyasa oyuncuları tarafından yakından takip ediliyor.

ABD Merkez Bankası (Fed) geçen hafta politika faizini sabit bıraktığı para politikası toplantısının metninde ekonomik görünüme ilişkin belirsizliklerin daha da arttığına işaret ederek daha yüksek işsizlik ve daha yüksek enflasyon risklerinin çoğaldığı görüşünde olunduğunu vurgulamıştı.

Uzmanlar, bu hafta açıklanacak enflasyon verilerinin ülkenin ekonomik gidişatına dair daha fazla bilgi vereceğini, enflasyonda yukarı yönlü hareketin görülmesi halinde Fed'in ilerleyen dönemde faiz indirimlerine ara verilebileceğini ifade ediyor. Faiz indirimlerinin ertelenmesinin petrol fiyatlarını baskılayacağı tahmin ediliyor.

Brent petrolde teknik olarak 67,93 doların direnç, 59,75 doların ise destek olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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