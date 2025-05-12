Küresel piyasalarda ticaret görüşmeleri iyimserliği hakim

Bir süredir ABD ve Çin arasında devam eden tarife ve ticaret anlaşmazlıklarının giderilmesi için taraflar hafta sonu İsviçre'nin Cenevre kentinde bir araya geldi. Yapılan görüşmelerin ardından Beyaz Saray internet sayfasında, "ABD, Cenevre'de Çin Ticaret Anlaşmasını Açıkladı" başlıklı bir açıklama paylaştı. Açıklamada, Bessent ve ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer'ın, Çin ile İsviçre'de yapılan ticaret görüşmelerinin ardından yaptığı değerlendirmelere yer verildi.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, konuya ilişkin olarak Çin ile yapılan ticaret görüşmelerinin verimli geçtiğini, görüşmelerde önemli ilerlemeler kaydettiklerini belirtti. Bessent, ABD ile Çin arasındaki çok önemli ticaret görüşmelerinde önemli ilerlemeler kaydettiklerini bildirmekten memnuniyet duyduğunu ifade etti.

ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer de görüşmeleri çok yapıcı olarak nitelendirdi.

Analistler, tarafları memnun eden bir ticaret anlaşmasının bir süredir risk algısının yüksek olduğu küresel pay piyasalarında suları durultabileceğini ifade ederek, söz konusu anlaşmanın küresel ekonomik belirsizliklerin azalmasında da önemli rol oynayacağını söyledi.

ABD tarafı bugün kapsamlı bir bilgilendirme yapacak

Bessent, ayrıca görüşmelerin ayrıntılarına ilişkin olarak bugün için kapsamlı bir bilgilendirme yapılacağını kaydetti. ABD Başkanı Donald Trump da Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Çin ile görüşmelerin çok iyi geçtiğini ve büyük ilerleme kaydedildiğini bildirmişti.

Hem Çin hem de ABD'nin yararına olacak şekilde Çin'in Amerikan iş dünyasına açılmasını görmek istediklerini vurgulayan Trump, büyük ilerleme kaydedildiği değerlendirmesinde bulunmuştu.

Çin'in Ekonomik İlişkilerden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Hı Lifıng, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ile İsviçre'de yapılan ticaret görüşmelerinde önemli ilerlemeler kaydedildiğini söyledi.

Görüşmelerde önemli mesafe alındığını dile getiren Hı Lifıng, taraflar arasında önemli bir mutabakata varıldığını belirtti. Tarafların ekonomik ve ticari alanlarda istişare mekanizması kurulması konusunda anlaştığını ifade eden Hı Lifıng, bu adımın mevcut anlaşmazlıkların diyalog ve istişare yoluyla çözülmesi yönünde önemli bir gelişme olduğunu vurguladı.

Tarafların mutabık kaldığı yönündeki açıklamaların ticaret çevreleri için olumlu olduğunu kaydeden analistler, bugün açıklanması beklenen detayların piyasalardaki risk iştahı üzerinde etkili olmasının beklendiğini söyledi.

Analistler, tarafların bu kadar hızlı anlaşmaya varmasının da bazı riskler içerdiğini aktarırken, gelecek dönemde ortaya çıkacak boşlukların taraflar arasındaki gerilimleri artırabileceği, bu nedenle de anlaşma detaylarının piyasa aktörleri tarafından yakından takip edildiği vurguladı.

Bu hafta gözler enflasyon verilerinde olacak

Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de yarın açıklanacak tüketici enflasyonu ve çarşamba açıklanacak üretici enflasyonu yatırımcıların odağında olmayı sürdürüyor.

ABD Merkez Bankası (Fed) geçen hafta politika faizini sabit bıraktığı para politikası toplantısının metninde ekonomik görünüme ilişkin belirsizliklerin daha da arttığı belirtilerek, daha yüksek işsizlik ve daha yüksek enflasyon risklerinin çoğaldığı görüşünde olunduğunu vurgulamıştı.

Analistler, bu hafta açıklanacak enflasyon verilerinin ülkedeki ekonomik gidişat hakkında daha çok bilgi vermesinin beklendiğini kaydederek, enflasyon verisinin alt kalemlerinde tarifelerin etkilerine yönelik sinyallerin aranacağını ifade etti.

Özellikle teknoloji ve elektronik kalemleriyle otomobil ve otomobil parçaları gibi kalemlerdeki fiyat artışlarının dikkatle izleneceğini kaydeden analistler, mevcut tarifelerin etkilerinin yakından takip edildiğini söyledi.

ABD'de endeks vadeli kontratlar haftaya alıcılı başladı

New York Borsası'nda cuma günü S&P 500 endeksi yüzde 0,07 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,29 değer kaybederken Nasdaq endeksi yüzde yatay seyretti. ABD'de endeks vadeli kontratlar Çin-ABD müzakerelerinden gelen iyimser haber akışıyla yeni haftaya yüzde 1'i aşan yükselişlerle başladı.

Bu gelişmelerle ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,40 seviyesinden dengelenirken, tarafların ticaret müzakerelerinde önemli mesafe alındığı yönündeki açıklamalarıyla güçlenen dolar endeksi yeni haftada yüzde 0,3 yükselişle 100,6 seviyesinde bulunuyor.

Altının ons fiyatı da ticaret gerilimlerinin azalacağı beklentisiyle yeni haftanın ilk işlem gününde yüzde 0,4 azalışla 3 bin 270 dolardan işlem görüyor. Brent petrolün varili ise yüzde 0,4 yükselişle 64,1 dolardan alıcı buluyor.

Avrupa'da gözler Ukrayna-Rusya Savaşı'nı bitirme girişimlerinde

Avrupa borsalarında cuma günü pozitif bir seyir izlenirken, yeni haftada gözler Ukrayna-Rusya Savaşı'na yönelik haber akışına çevrildi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, hafta sonu yaptığı açıklamada Ukrayna ile 15 Mayıs'ta İstanbul'da ön koşulsuz doğrudan görüşmelerin yeniden başlatılmasını önerdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise Rusya'dan yarın tam, kalıcı ve güvenilir ateşkes sağlanması yönündeki teklife onay vermesini beklediklerini, görüşmeye hazır olduklarını söyledi. Zelenskiy, "Ben perşembe günü Türkiye'de Putin'i bekleyeceğim." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Rusya Devlet Başkanı Putin'e, Rusya-Ukrayna barış görüşmelerinin İstanbul'da devam etmesi yönündeki açıklamasının memnuniyetle karşılandığını, Türkiye'nin müzakerelere ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu belirtti.

Analistler, Ukrayna-Rusya Savaşı'nın Avrupa ekonomiler için önemli bir yük olduğunun altını çizerek, savaşın bitmesi halinde enerji maliyetleri gibi kalemlerde iyileşmelerin olacağının beklendiğini söyledi.

Bölgedeki ekonomik aktivitenin tekrar güçlenmesinin de Avrupalı şirketler için fırsat olduğunu kaydeden analistler, savaşın sonlandırılmasının ciddi ticari karşılıklarının olacağını ifade etti.

Öte yandan, bu hafta Avro Bölgesi'nde açıklanacak büyüme verileri ile Almanya'da açıklanacak enflasyon verileri yatırımcıların odağında bulunuyor.

Bu gelişmelerle cuma günü Almanya'da DAX 40 yüzde 0,63, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,64, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,02 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,27 yükseldi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar yeni haftaya pozitif seyirle başladı.

Asya borsaları pozitif seyrediyor

ABD ve Çin'in ticaret müzakerelerine ilişkin bugün yapılması beklen kapsamlı bilgilendirme öncesinde Asya borsalarında pozitif bir seyir izleniyor.

Bölgede devam eden ticaret gerginliklerinin son bulacağına yönelik beklentiler iyimserlikleri artırırken, yapılan görüşmelere ilişkin detay eksiklikleri yatırımcıların konuya temkinli yaklaşmasına neden oluyor.

Öte yandan, bölgede Hindistan ile Pakistan arasındaki gerilimin son bulması da bölgedeki risk iştahı üzerinde etkili oluyor. Hindistan'ın 7 Mayıs'ta Pakistan'a saldırmasıyla başlayan ve 4 gün süren gerilimin ardından taraflar hafta sonu ateşkesi kabul ettiler. Analistler, Asya'da Çin ve ABD görüşmelerinin yanı sıra Hindistan ve Pakistan arasındaki gerilimin son bulmasının da başta emtia pazarı olmak üzere piyasalar için çok önemli olduğunu kaydederek, azalan jeopolitik risklerin bölge piyasaları için olumlu olacağını söyledi.

Bugün bölgede açıklanan verilere göre, Japonya'da mart ayına ilişkin cari işlemler dengesi 3 trilyon 678,1 milyar yen ile beklentilerin altında fazla verirken, aynı döneme ilişkin dış ticaret dengesinde de 516,5 milyar yen fazlalık oluştu.

Bu gelişmelerle, kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,3, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,7, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,2 yükseldi.

BIST 100 endeksi cuma günü pozitif seyretti

Yurt içinde cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,20 değer kazanarak 9.390,51 puandan tamamladı. Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı haziran vadeli kontrat ise cuma akşam seansında normal seans kapanışına göre yaklaşık yüzde 0,3 artışla 10.787,00 puanda işlem gördü.

Yurt içinde Ukrayna-Rusya görüşmelerine yönelik haber akışı da yakından takip ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Putin'e Rusya ile Ukrayna arasındaki barış görüşmelerinin kaldığı yerden İstanbul'da devam etmesi yönündeki açıklamasının memnuniyetle karşılandığını belirtti.

Erdoğan, Putin ile yaptığı görüşmede, Türkiye'nin kalıcı çözüme ulaşmayı sağlayacak müzakerelere ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu ifade etti.

Dolar/TL, cuma günü yatay seyirle 38,7610'dan kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışının yüzde 0,1 altında 38,7440 seviyesinden işlem görüyor.

Öte yandan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından hazırlanan Bankacılık Hesaplarından Kaynaklanan Faiz Oranı Riskinin Standart Yaklaşımla Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandı. Yönetmeliğe göre konsolide ve konsolide olmayan bankacılık hesaplarından kaynaklanan faiz oranı riski standart rasyosu yüzde 15’i aşamayacak.

Analistler, bugün yurt içinde perakende satışlar yurt dışında ise ABD'de federal bütçe dengesinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.450 ve 9.550 puanın direnç, 9.350 ve 9.250 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.