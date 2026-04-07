Ticaret Bakanlığından zincir marketlere fiyat incelemesi

Ticaret Bakanlığının, NSosyal hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Piyasa gözetim ve denetim çalışmaları kapsamında, Diyarbakır’da faaliyet gösteren bir zincir markette, kırmızı kapya ve yeşil sivri biber ürünlerine ilişkin olarak tedarik zinciri boyunca oluşan fiyat hareketleri Hal Kayıt Sistemi üzerinden detaylı şekilde incelendiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yapılan incelemelerde, Kırmızı kapya biber ürününün, Adana ili Karataş ilçesine bağlı merkez köylerde faaliyet gösteren komisyoncudan 7 liradan satın alındığı, söz konusu ürünün Diyarbakır’da faaliyet gösteren firma tarafından zincir markete 30 liradan satıldığı, ilgili zincir market tarafından ise ürünün tüketiciye 199,99 liradan sunulduğu, Yeşil sivri biber ürününün, Diyarbakır’da faaliyet gösteren firma tarafından zincir markete 20 liradan satıldığı, zincir market tarafından ise ürünün tüketiciye 249,99 liradan sunulduğu tespit edilmiştir.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda, adı geçen firmalar tarafından haksız fiyat artışı yapıldığı tespit edilmiş olup, gerekli idari yaptırımların uygulanması amacıyla konu Ticaret Bakanlığı Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’na iletilmiştir."

Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’na iletildi

Yine Diyarbakır'da yapılan denetimlerde salatalığın 5,3 liradan alındığı, komisyoncu tarafından zincir markete 12 liraya satıldığı ürünün ise markette tüketiciye 79,90 liradan satışa sunulduğu, Yeşil sivri biberin 130 liradan alındığı, zincir markete 140 liradan satıldığı, ürünün tüketiciye 249,99 liradan satışa sunulduğu tespit edildiği bildirildi.

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde kokteyl domates ürününün, ilgili firma tarafından 148,48 liradan satın alındığı, tüketiciye 258 liradan sunulduğu, ürün bazında haksız fiyat artışı şüphesi oluşması nedeniyle firmadan savunma talep edildiği belirtilen paylaşımda, "Ayrıca denetimler kapsamında, iki gün boyunca toplam 8 marketin meyve ve sebze reyonlarında 28 farklı üründe haksız fiyat artışı denetimi gerçekleştirilmiş; künye bilgisi bulunmayan işletmeler uyarılarak takibe alınmıştır. İşletmelere ilişkin gerekli idari süreçler başlatılmıştır." ifadeleri yer aldı.

İstanbul Sultanbeyli ilçesinde faaliyet gösteren bir zincir markete CİMER üzerinden iletilen şikâyetler doğrultusunda yapılan denetimlerde meyve ve sebze ürünlerine ilişkin olarak tedarik zinciri boyunca oluşan fiyat hareketleri Hal Kayıt Sistemi üzerinden detaylı şekilde incelendiği belirtilerek, şunlar paylaşıldı:

"Yapılan incelemelerde, salkım domates, domates, portakal, çarliston biber, kapya biber, salçalık biber, dolmalık biber, sivri biber, köy biberi, çalı fasulyesi, maydanoz, dereotu, beyaz turp ve zencefil ürünlerinde yapılan alış ve satış fiyatları karşılaştırıldığında, ilgili ürünlerde fahiş fiyat artışı uygulandığına yönelik güçlü bulgulara ulaşıldığı tespit edilmiştir.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda, adı geçen işletmede satışa sunulan çok sayıda üründe fahiş fiyat artışı yapıldığı kanaatine varılmış olup, gerekli idari yaptırımların uygulanması amacıyla konu Ticaret Bakanlığı Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’na iletilmiştir.

Fırsatçılığa ve haksız fiyat artışlarına karşı mücadelemiz, ülke genelinde tavizsiz şekilde devam edecektir."