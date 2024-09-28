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Ekonomi
TRT Haber 28.09.2024 08:50

Ticaret Bakanlığı'ndan emlak ilanlarındaki fahiş artışa 11,7 milyon lira ceza

Ticaret Bakanlığı'nca emlak ilan fiyatında fahiş artışa giden 117 emlak işletmesine 11 milyon 700 bin lira ceza kesildi.

Ticaret Bakanlığı'ndan emlak ilanlarındaki fahiş artışa 11,7 milyon lira ceza

Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü, konut kredisi faiz oranlarında düşüş olacağı yönündeki haberlerin ardından emlak sektöründe yaşanan fahiş fiyat artışlarına yönelik denetimlerini sıkılaştırdı.

Bu kapsamda, geçen hafta emlak ilan fiyatında fahiş artışa giden bir emlak işletmesine 100 bin TL idari para cezası uygulanmıştı.

Eylül ayı içinde ilan fiyatlarında fahiş artış yapan 117 emlak işletmesi daha tespit edildi.

Bakanlık, bugün itibarıyla her bir emlak işletmesine 100 bin TL olmak üzere, toplamda 11 milyon 700 bin lira idari para cezası uygulanmasına başlandığını açıkladı.

"Fiyat değişimleri yakından takip edilmeye devam edilecek"

Açıklamada, "Ticaret Bakanlığı tarafından, ilan platformlarındaki fiyat değişimleri yakından takip edilmeye devam edilecek olup, kredi faiz oranlarındaki düşüşü fırsata çevirmeye çalışan ve ilan fiyatında fahiş artışa giden emlak işletmelerine gerekli idari cezaların uygulanmasına kararlılıkla devam edilecektir." denildi.

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Ticaret Bakanlığı Emlak
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