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Ekonomi
TRT Haber 27.09.2024 22:42

ABD'li ünlü ekonomist Hanke'den Türkiye'ye övgü

Ünlü ABD’li ekonomist Steve Hanke, sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı mesajında "Türkiye toparlanma yolunda" diyerek yıllık enflasyonu yüzde 28,8 olarak ölçtüğünü dile getirdi.

ABD'li ünlü ekonomist Hanke'den Türkiye'ye övgü

ABD’li ekonomist Steve Hanke, sosyal medya hesabından Türkiye ekonomisine ilişkin dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

Ünlü ABD’li ekonomist Steve Hanke, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Türkiye’de enflasyon düşüyor. Bugün, yüksek frekanslı verileri kullanarak Türkiye’nin yıllık enflasyon oranını tam olarak yüzde 28,8 olarak ölçüyorum. Türkiye iyileşme yolunda” ifadelerini kullandı.

Ekonomist, bir önceki gün de paylaşımında "Trading Economics verilerine göre, Türkiye'de kişi başına düşen GSYİH 2023 yılında ortalama 14 bin 630,37 dolara ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşırken, 2026 yılına kadar 16 bin 520 dolara çıkması öngörülüyor" şeklinde bilgi verdi.

Hanke'nin X'teki Türkiye paylaşları kısa sürede yüzlerce paylaşım ve yorum aldı.

Prof. Dr. Steve Hanke kimdir?

Steve H. Hanke, Baltimore'daki Johns Hopkins Üniversitesinde Uygulamalı Ekonomi Profesörü ve Uygulamalı Ekonomi, Küresel Sağlık ve Ticari Teşebbüs Çalışmaları Enstitüsü Eş Direktörlük görevlerini yürütüyor.

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