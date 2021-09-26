Haber Giriş: 26 Eylül 2021 Pazar 09:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ticaret Bakanlığı 16 sözleşmeli personel alacak
[Fotoğraf: AA]
Ticaret Bakanlığı 16 sözleşmeli bilişim personeli alımı gerçekleştirecek. Başvurular 11-20 Ekim tarihleri arasında yapılacak.
Ticaret Bakanlığı'nın Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere sınavla 16 sözleşmeli bilişim personeli alınacak.
Başvurular dijital ortamda 11 Ekim- 20 Ekim tarihlerinde yapılabilecek.
Sınava katılmak isteyen adaylar, e-Devlet (Ticaret Bakanlığı / Kariyer kapısı) ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden başvurularını gerçekleştirecek. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecek.
Adaylar sadece bir pozisyona başvurabilecek.
Etiketler: Ticaret Bakanlığı Resmi Gazete E-Devlet
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